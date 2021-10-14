عصام السقا: مهرجان الجونة من القوى الناعمة المهمة لمصر

قال الفنان عصام السقا، إنه يحضر مهرجان الجونة للسنة الأولى، معقبًا: «مهرجان احتفالي به فرحة لكل الناس، ومن القوى الناعمة المهمة لمصر، ومبسوط بمشاركة 16 فيلمًا عربيًا في المهرجان، ومبسوط بتنفيذ المهرجان رغم أزمة فيروس كورونا، والعالم كله نفسه يحضر عندنا هنا».

وأضاف «السقا»، في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في نسخته الخامسة، أنه يأمل في حضور كل فعاليات المهرجان.

وأشار إلى أنه يصور عملًا دراميًا جديدًا في مسلسل «إلا أنا»، وهي حكاية «حكايتي مع الزمان»، بطولة الفنانة ميرفت أمين.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

ورغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان خلال الساعات الماضية، والذي تسبب في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية، إلا أن فعاليات المهرجان انطلقت في موعدها المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.