بريد الوطن .. لا تتجهم

لا تتجهم.. أقولها فى نفسى

وحين أنظر إلى وجهه أراه يبتسم

تعود إلى انبهاره وفرحته بما يرى أو بما يقول.. يكررها كثيراً.. فأقول فى نفسى أكثر

ما دُمتَ جِوارى، فلتتبسم

فلتنظر إلىّ كما دوماً تفعل..

بين يديك وجودى فعالٌ أكثر

إن كانت عيناى ليلْ

فعيناك شمسٌ لا ترحم،

إن كان وجهى نورْ

فوجهك شرقى أعمق وأشملْ

تميلُ إلى بياضٍ غير معهود

لكنك رجلٌ والكل يشهد

إن كانت شفتاى نبيذْ

أو تفاحاً أحمر فشفتاك كرزٌ معصور وبقايا قلب تمزق

أصمت.. ينظر إلىّ

وأنا أراه وأصمت.. يتحدث إلى غيرى فتعود إلىّ عيناه برفقٍ للحب لا تنضب فتتصاعد الشهقات تلك التى تجعل قفصنا الصدرى يعلو ويهبط

ليست شهقاتُ حزنٍ

بل تنهيدات

شهيق وزفير

يختلس الحب ولا يأسف..

أسماء عبدالخالق

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