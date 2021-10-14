أحمد رزق: «المتسول» أول فيلم شاهدته في السينما وعادل أدهم أفضل شرير

قال الفنان أحمد رزق، إن أول فيلم سينمائي شاهده بالسينمات، كان «المتسول» للفنان عادل إمام، كاشفا عن أنه كان يفكر في إعادة تقديم فيلم «بين السما والأرض»، لكن تم تقديمه كعمل درامي خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وأشار «رزق»، خلال حفل افتتاح مهرجان القونة السينمائي، المذاع على شاشة on، إلى أنه يرى بأن فترة ستينيات القرن الماضي، كانت أكثر فترات السينما المصرية ازدهارا.

أحمد رزق: التقنيات الحديثة حققت طفرة بالسينما المصرية

وأوضح أنه يرى أن التطور والتقنيات الحديثة التي أدخلت على السينما المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة، تجعله يختار العقد الماضي أيضا من بين الفترات التي ازدهرت بها صناعة السينما المصرية.

وتابع أن أكثر ممثل مصري أجاد دور الشرير بالسينما كان الفنان الراحل عادل أدهم.

وواصل أنه يستعد حاليا للمشاركة في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة منى زكي ومن تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوي.

وانطلق فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.