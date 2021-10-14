«الصحة»: معدل التعافي داخل مستشفيات «عزل كورونا» يصل إلى 84%

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات الثلاث السابقة، متابعاً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها تتميز بطول فترة الإصابة بدرجة الحرارة ومصاحبة الكحة ببلغم شديد والإصابة بالصداع الشديد وألم فى الجهاز التنفسى العلوى والجهاز الهضمى، وهى الأعراض التى شكا منها عدد كبير من مصابى فيروس كورونا مؤخراً.

وتابع رئيس لجنة المكافحة قائلاً إن الموجة الرابعة إصاباتها هى الأكثر حتى الآن، لكن عددها مقارنة بالتعداد السكانى أقل، ومعظم الإصابات متوسطة وبسيطة وتخضع لعزل منزلى، مؤكداً أن التطعيمات لها عامل كبير فى تخفيف الأعراض على مصابى الفيروس وكذلك قلة معدل الوفيات. وأضاف «حسنى» أن معدل الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحى جيد جداً ويصل إلى 84%.

وعن تحديث بروتوكول علاج مصابى كورونا، أعلن أن اللجنة العلمية تعقد اجتماعات مكثفة لتحديث البروتوكول للمرة السادسة رغبة فى إضافة مجموعة من العقاقير التى تعمل على تقليل مضاعفات فيروس كورونا والتى يعانى منها معظم المصابين.

وأكد «حسنى» أنه على المواطنين التسابق من أجل الحصول على لقاح كورونا، والجرعة الثالثة لبعض الفئات ليست رفاهية وهى مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والجرعة الثالثة هى تنشيطية للأجسام المضادة، متابعاً أن الأجسام المضادة تظل موجودة فى الجسم 6 شهور أو 9 أو عاماً كاملاً.

«غرفة المنشآت»: تطعيم أكثر من 95% من العاملين في الفنادق بالمحافظات باللقاحات المضادة للفيروس

وفى سياق متصل، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن أكثر من 95% من العاملين بفنادق الجمهورية قد تلقوا التطعيم بالأمصال الخاصة بفيروس كورونا.

وأفاد فى تصريحات لـ«الوطن» أن عدد العاملين بالقطاع الفندقى يبلغ حالياً نحو 120 ألف عامل حصل أكثر من 110 آلاف منهم على التطعيم، موضحاً أنه يتم حالياً تطعيم العاملين بفنادق القاهرة الكبرى وعددهم نحو 21 ألفاً بالجرعة الأولى من التطعيم، حيث تلقى 80% منهم الجرعة الأولى من التطعيم، على أن يتم الانتهاء من تطعيم باقى العمالة قبل نهاية الشهر الجارى. وأوضح أنه تم الانتهاء من تطعيم 100% من العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالى، كاشفاً عن أن الأيام الحالية تشهد حصول العاملين بفنادق الأقصر وأسوان العائمة والثابتة على الجرعة الثانية من مصل كورونا، موضحاً أنه بنهاية الشهر المقبل سيكون قد تم حصول كافة العاملين بالقطاع الفندقى المصرى على جرعتى التطعيم.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن عملية تطعيم العاملين بالفنادق إجبارية وليست اختيارية، مشيراً إلى أن جميع العاملين بالقطاع الفندقى يدركون جيداً أهمية الحصول على التطعيم، لافتاً إلى أن الغرفة لم تتلق إلى الآن أية إخطار من أى فندق عن رفض أى من العاملين به الحصول على الأمصال المضادة لكورونا، موضحاً أن كل فندق مسئول عن تطعيم العمالة به.

وأوضح «عاقل» أن وزارة السياحة لم تصدر إلى الآن أى قرارات بخصوص منع غير الحاصلين على التطعيم من العمل بالفنادق، لافتاً إلى أن المنشآت الفندقية منعت بشكل تلقائى غير المحصنين من التعامل المباشر مع النزلاء.