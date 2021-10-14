بريد الوطن .. وجّهي بضبط مستشفى مبارك المركزي يا وزيرة الصحة

نعانى نحن مواطنى منشأة القناطر بالجيزة من الإهمال الذى يضرب مستشفى مبارك المركزى، حيث إن المستشفى هو أمل الغلابة بالمنطقة، لكن للأسف، تتم معاملة المرضى بشكل غير لائق، كما أن هناك عدم التزام بمواعيد قطع التذاكر، فضلاً عن الزحام تحت أشعة الشمس، وعدم انتظام حضور الأطباء، وعدم مساعدة كبار السن وإنهاء قرارات العلاج الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة منهم، وعدم الانتظام فى صرف الأدوية الخاصة بهم.. وعليه نناشد وزيرة الصحة د. هالة زايد التوجيه العاجل بضبط المستشفى والقضاء على الإهمال والفوضى به، نظراً لظروف المواطنين وعدم قدرتهم على إيجاد بديل.

عن الأهالى: حمادة الأسود- منشأة القناطر - الجيزة

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