الإسكندرية تتأهب للشتاء بإدراج 21 سيارة بمنظومة «GPS»

استعدادًا لموسم الأمطار في الإسكندرية، انتهت شركة الصرف الصحي، من إدراج 21 سيارة جديدة بمنظومة تتبع السيارات عن طريق GPS ليصبح إجمالي عدد السيارات 121 سيارة تخضع للمراقبة وتحديد موقعها بدقة للتعامل السريع والتدخل الفوري أثناء النوات الشديدة في الإسكندرية.

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار بمساعدة التكنولوجيا

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الشركة فعلت نظام تتبع السيارات بالتعاون مع شركة ETIT وهي الشركة الأولى في مصر المتخصصة في تقديم خدمات التتبع الآلي للمركبات والحلول الأمنية الخاصة بإدارة أسطول السيارات.

الصرف الصحي في الإسكندرية يستعد لنوات الشتاء

وأضاف لـ«الوطن»، إن الخدمة تتيح للشركة متابعة السرعة ومعدل استهلاك الوقود، الأمر الذي ييسر عملية إدارة أسطول السيارات، خاصة مع جاهزية كافة المعدات والسيارات من أجل موسم الشتاء والأمطار.

وأكد على متابعة البؤر الساخنة في المحافظة والتي شهدت تجمعات للمياه خلال النوات السابقة أثناء تساقط الأمطار، إضافة إلى محطات الصرف، استعدادًا لموسم الأمطار، ووفقاً للتوقعات يشهد الشهر الجاري تقلبات مناخية وتساقط أمطار على المدينة الساحلية.

استعدادت موسم الأمطار في الإسكندرية

وحددت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، محطة التنقية الشرقية لتمركز معدات شركة الصرف الصحي، مع وضع خطة للتحرك السريع والفوري فور وصول بلاغات بتراكم مياه الأمطار، لافتا إلى مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، بصورة دورية وذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية، لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022.

موسم الأمطار

103 هو عدد النقاط الساخنة في مدينة الإسكندرية التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، حيث تم دعم المحافظة من قبل القيادة السياسية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحي الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة، ووفقاً للخطة تتواجد السيارات في البؤر الساخنة قبل هطول الأمطار.