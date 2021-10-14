«الصحة» من مهرجان الجونة: لدينا خطة للتأمين ومركز للتطعيمات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها دور رائد وخبرات كبيرة سابقة في التعامل مع الاحتفالات الكبرى كمهرجان الجونة، وهو المهرجان الذي يأتي في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة، وكذا الحفاظ على صحة وسلامة المصريين أو ضيوف مصر الكرام، «أعداد حاضري المهرجان تجاوز الـ3 آلاف ضيف للمهرجان».

مجاهد: إقرار خطة تأمين طبي بإجراءات وقائية واحترازية على أعلى مستوى

وأضاف «مجاهد»، في لقاء مع قناة ON على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أن الوزارة نجحت من قبل في تنظيم كأس العالم لكرة اليد في ظل جائحة فيروس كورونا، وبالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات، تم إقرار خطة تأمين طبي بإجراءات وقائية واحترازية على أعلى مستوى، «مررنا بسلام بدون أي إصابات والحمد لله، وعاد كل ضيوف مصر إلى بلادهم سالمين».

مجاهد: خطة تأمين طبي في مهرجان الجونة

وأوضح أن الوزارة لديها خطة تأمين طبي لكل حاضري المهرجان تبدأ من مطاري القاهرة والغردقة، «ضيوف مصر اللي بيدخلوا لازم يكون معاهم شهادة تطعيم QR، وفي حال عدم وجودها يتم إخضاعهم لتحليل PCR، وعملنا مركز تطعيمات في المهرجان، وأي حد مش عامل PCR بيعمله كل 72 ساعة علشان نتأكد من خلوه من الإصابة».

وتابع: «عندنا خدمات عديدة من العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف وأكشاك تقدم التوعية الطبية».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، وبشرى.