4 هدايا من الله وردت عن النبي لتكفير الذنوب: منها يوم الجمعة

يعد يوم الجمعة من أفضل الأيام لما له من فضائل كثيرة تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما أوضحه رسول الله، حيث قال النبي: (خيرُ يومٍ طَلعَتْ فيه الشَّمسُ يومُ الجُمُعة؛ فيه خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وفيه أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيه أُخرِجَ منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجُمُعة)، كما أن يوم الجمعة من مكفرات الذنوب حيث قال النبي: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر).

الصلاة والجمعة مكفرات الذنوب

وقال الداعية أحمد المالكي، من علماء الازهر الشريف، إن الحديث فيه بيان لسعة رحمة الله عز وجل ولتفضله بالمغفرة لعباده وإعطاء الأجْر العظيم على العَمل القَليل، فالإنسان يخطئ ويذنب، وربنا غلبه الشيطان ونفسه، ومن كرم الله أن جعل للعبد أمور تكفر السيئات إذا اجتنب الكبائر، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: (الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ ما بيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ)، فكل هذه العبادات مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي: مكفرات لصغائر الذنوب والآثام.

وأوضح «المالكي» لـ«الوطن»، أن مكفرات الذوب عديدة جداً، منها هذه العبادات التي ذُكرت في الحديث الشريف، وأن الله من على عباده بهذه العطايا التي تكفر الذنوب لحبه الشديد لعباده وأنه يريد أن يغفر لهم.

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر وأدى الصلوات الخمس وحافظ على صلاة الجمعة فإن الله وعده بتكفير سيائته، وعندما نتحدث عن الكبائِرُ فهي كلُّ فِعلٍ قَبيحٍ شَدَّدَ الشَّرْعُ في النَّهيِ عنه، وأعْظَمَ أمْرَه، و"الكَبائِرُ" المقصودُ بها الذُّنوبُ العَظيمةُ، وهي كلُّ ذَنبٍ أُطْلِقَ عليه- في القُرآنِ، أو السُّنَّةِ الصَّحيحةِ، أو الإجماع- أنَّه كَبيرةٌ، أو أنَّه ذنبٌ عَظيم.

صوم رمضان والعمرة مكفرات الذنوب

وتحدث النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام- في الحديث نفسه أن صوم رمضان من مكفرات الذنوب، حيث قال ورمضان إلى رمضان، أي وصيامُ رمضانَ إلى رمَضانَ الذي يَليهِ، كلُّ هؤلاءِ مُكفِّراتٌ ما بينَهنَّ إذا اجتُنبَتِ الكَبائرُ، كما تحدث النبي أيضا عن أداء العمرة يكفر الذنوب، حيث قال النبي «ورمضانُ إلى رمَضانَ»، أي: وصيامُ رمضانَ إلى رمَضانَ الذي يَليهِ، كلُّ هؤلاءِ مُكفِّراتٌ ما بينَهنَّ إذا اجتُنبَتِ الكَبائرُ.

عطايا الله لا تنتهي

ومن عطايا الله على عباده، أنه خلق الإنسان ضَعيفًا، يُخطِئ ويُذنِبُ، ويَغلِبُه الشَّيطانُ والنَّفسُ، وقدْ جعَلَ اللهُ تعالى له أُمورًا تُكفِّر السيِّئاتِ إذا اجتَنبَ الكَبائِر، حيث جعل الله اجتناب الكبائر شرط ناسيه لما قرات الذنوب كما من الله على علاج للعطايا لا تنتهي، منها الاستغفار الذي هو أكبر ماحي للخطايا، و بر الوالدين، والصدقة، وقرأت القرآن، والإحسان إلى الناس، وتجديد الوضوء، ومن أعظم مكفرات الذنوب الصبر على الابتراء، وعطايا الله كثيره جدا لا تنتهي، علينا أن نستغلها لنفوز برضى الله.