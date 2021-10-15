الأرصاد: طقس الجمعة حار والعظمى في القاهرة 34

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم، ارتفاعا في درجات الحرارة ليكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، ومائلا للحرارة على السواحل الشرقية، وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

طقس فترة الليل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهذا بيان بدرجات الحرارة:

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 34 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 22.

مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 20.

سيوة العظمى 32 والصغرى 17.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 23.

دمياط العظمى 29 والصغرى 23.

الإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 20.

السويس العظمى 32 والصغرى 21.

العريش العظمى 29 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 25.

طابا العظمى 32 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 27.

الغردقة العظمى 34 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 35 والصغرى 20.

المنيا العظمى 35 والصغرى 20.

سوهاج العظمى 37 والصغرى 23.

قنا العظمى 39 والصغرى 24.