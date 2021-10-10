أسعار الحديد تستقر اليوم الأحد

لم تتأثر أسعار الحديد سلبًا بالزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة والمحروقات، المعلن عنها أول أمس الجمعة، والتي ارتفعت بمقدار 25 قرش للتر البنزين و300 جنيه لطن المازوت.

فيما اهتم قطاع كبير من القراء بمراجعة أسعار مواد البناء الجديدة، خشية تأثرها سلبًا بزيادة أسعار البنزين، وفي إطار ذلك تحرص «الوطن» على نقل أسعار الحديد بشكل يومي للقراء المهتمين بشكل عام، والعاملين في سوق العقارات والبناء بشكل خاص.

أسعار الحديد في مصر

وتراوحت أسعار حديد التسليح اليوم الأحد، 10 أكتوبر 2021، بين 14 ألف و700 جنيه و13 ألف و700 جنيه للطن، وذلك وفقًا لأحدث أسعار الحديد اليوم للمستهلك المعلنة من شركات الحديد المسلح في مصر.

ووصل سعر حديد «عز الدخيلة» إلى 14700 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد «المصريين» 14400 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد «بشاي» 14,500 جنيه للطن، وحقق سعر حديد «العتال» 14,600 جنيه للطن، وحديد «المراكبي» وصل إلى 13,700 جنيه للطن، وكذلك بلغ سعر طن حديد «مصر ستيل» إلى 13,700 جنيه للطن.

ويشار إلى تميز أسعار حديد التسليح بالتغير المستمر لتأثرها بتقلبات الأسواق العالمية، مثل صعود أو هبوط سعر الدولار وارتفاع أو تراجع أسعار المحروقات التي تدخل في الصناعة كعنصر أساسي، وغيرها من العوامل الاقتصادية.

ولذلك، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيض أسعار الحديد في مصر بعد تراجع أسعار الخامات عالميًا، وكانت أسعار الحديد العالمية واجهت عدة زيادات خلال الأشهر الماضية حسمتها إجراءات وتدابير اتخذتها الصين.

وتعد تحركات أسعار السولار المحرك الرئيسي لتغير أسعار الحديد، بجانب أسعار بورصة الحديد العالمية، وأسعار البليت العالمية، وسعر الدولار، والطلب على خام الحديد.