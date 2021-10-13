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أسعار الحديد تواصل استقرارها اليوم الأربعاء في مصر

كتب:

منى صلاح
11:53 ص | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
أسعار الحديد - أرشيفية

أسعار الحديد - أرشيفية

تواصل أسعار الحديد استقرارها في مصر اليوم الأربعاء، 13 أكتوبر 2021، حيث لم تتأثر أسعار مواد البناء بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات المعلن عنها الجمعة الماضية، والتي بلغت 25 قرشا إضافية للتر البنزين و300 جنيه لطن المازوت.

وتعد أسعار الطاقة محددا رئيسيا في تسعير مواد البناء، حيث تستخدم مصانع الحديد كميات كبيرة من المحروقات أثناء عملية التصنيع والإنتاج، ناهيك عن تكاليف عمليات الشحن والنقل.

ويهتم بمتابعة أسعار الحديد قطاع عريض من الشعب المصري، سواء الراغبين أو المساهمين في عملية التشييد والبناء، وذلك لمعرفة آخر الأسعار المحلية لمواد البناء.

أسعار الحديد اليوم بالشركات المحلية

وإليكم قراء «الوطن» أحدث أسعار الحديد في مصر، وفقاً للشركات المحلية المنتجة، حيث جاءت كالتالي:

- تترواح أسعار الحديد صباح اليوم الثلاثاء، في السوق المحلية بين 14,700 و13,700 جنيه للطن.

- ويباع حديد عز الدخيلة بأسعار 14,700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعراً بين شركات الحديد اليوم.

- فيما سجل طن الحديد بشركات مصر ستيل، عطية، المراكبي، الكومي، المعادي، والعشري، أسعار 13,700 جنيه للطن.

- ووصل سعر حديد شركة العتال إلى 14,600 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد بشاي 14,500 جنيه للطن، وحقق سعر حديد المصريين 14,400 جنيه للطن.

وتشهد أسعار الحديد استقراراً في مصر على مدار عدة أشهر ماضية، فيما تشكل زيادة أسعار المحروقات أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه صناعة الحديد والمعادن بوجه عام، حيث تصل إلى 30% من تكاليف الإنتاج، وأكثر من 40% من سعر البيع.

وتعتبر صناعتي الحديد من الصناعات كثيفة العمالة، ما يؤدي إلى المساهمة في تشغيل الكثير من الأيدي العاملة في مصر، بالإضافة إلى وجود العديد من الصناعات والحرف المغذية أو المستهلكة لها، فعلى سبيل المثال توفر فرصة العمل بصناعة الحديد والصلب 9 فرص للعمل بالصناعات الأخرى.

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