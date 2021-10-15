فحص 1062 مواطنا بقافلة طبية مجانية بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تم تنظيمها لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، لدعم الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المركز .

صرف الأدوية بالمجان لـ 512 مواطن

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، أن القافلة تمكنت خلال فعاليات اليوم الأول من توقيع الكشف الطبي على 1062مواطنا بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 512 مواطنا، موجها الأجهزة المختصة بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح القافلة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأهالي.

ولفت إلى أن القافلة يتم تنظيمها داخل مدرسة الباويطي بمركز الواحات وتتم بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة الأزهر والجامعة البريطانية واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الشئون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية.

تركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير مفصل عن فعاليات القافلة والتي شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات «القلب 49 حاله -الرمد 310 حالات - الاطفال 55 حالة - الصدر 37 حالة - الاسنان 115 حالة - الجراحه 23 حالة - المسالك 32 حالة - العظام 92 حالة - نساء 29 حالة - مخ وأعصاب 71 حالة - أنف وأذن 76 حالة - تشخيض احتياج نظارات 110 حالات - عمليات 22 حالة»، كما توفر القافلة تركيب الأطراف الصناعية مجاناً للأهالي من غير القادرين.

وشهدت القوافل متابعة من الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية .

ومن جانبه، أكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير أن القافلة تأتي فى إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي وبالتعاون مع السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأن القافلة مستمرة في تقديم خدماتها العلاجية للأهالي .

استقبال فريق عمل القافلة من الأطباء والفنيين والفريق المنظم

وأشار الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص على استقبال فريق عمل القافلة من الأطباء والفنيين والفريق المنظم قبل مغادرة الفريق متوجهاً إلى الواحات في رسالة دعم وتحفيز من الجهاز الإداري للدولة لكل الجهود الرامية إلى تقديم خدمات طبية نوعية للأهالي الأكثر احتياجاً في كل ربوع محافظة الجيزة مؤكدا مشاركة 50 عضوا في الفريق الطبي الذي يضم كوادر طبية جامعية وأساتذة في التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين .