دراسة: الأطعمة السريعة تضر بذاكرة الدماغ في عمر الشيخوخة

أجريت دراسة في جامعة أوهايو الأمريكية، جديدة إلى أن نظام غذاء الأطعمة سريعة التحضير أو المجهزة، أدت إلى استجابة التهابية قوية في أدمغة الفئران المسنة، والتي كانت مصحوبة بعلامات سلوكية لفقدان الذاكرة، ووجد الباحثون أيضا أن استكمال النظام الغذائي المعالج بحمض أوميجا 3 الدهني DHA، يمنع مشاكل الذاكرة ويقلل من التأثيرات الالتهابية بشكل شبه كامل في الجرذان الأكبر سنا، ولم يتم الكشف عن الالتهابات العصبية والمشاكل المعرفية في الفئران الصغيرة التي تناولت النظام الغذائي المعالج.

الأطعمة التي استخدمت في الدراسة رقائق البطاطس والمكرونة والبيتزا

حاكى النظام الغذائي للدراسة، الأطعمة البشرية الجاهزة للأكل، والتي غالبا ما يتم تعبئتها لفترات طويلة، مثل رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الأخرى والمقبلات المجمدة، مثل أطباق المعكرونة والبيتزا واللحوم الباردة التي تحتوي على مواد حافظة.

يقول الباحثون، إن الأنظمة الغذائية عالية المعالجة ترتبط أيضا بالسمنة ومرض السكري، مما يشير إلى أن المستهلكين الأكبر سنا قد يرغبون في تقليص الأطعمة الجاهزة وإضافة الأطعمة الغنية بـ DHA، مثل السلمون، إلى وجباتهم الغذائية لا سيما النظر في الضرر الذي يلحق بالدماغ المسن.

استهلاك نظام غذائي معالج يمكن أن ينتج عنه عجز كبير ومفاجئ في الذاكرة

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة روث باريينتوس، وهي محققة في معهد جامعة ولاية أوهايو لأبحاث الطب السلوكي وأستاذة مساعدة في الطب النفسي والصحة السلوكية: «حقيقة أننا نرى هذه التأثيرات بهذه السرعة مقلقة بعض الشئ»، وتشير هذه النتائج إلى أن استهلاك نظام غذائي معالج يمكن أن ينتج عنه عجز كبير ومفاجئ في الذاكرة خاصة في مرحلة الشيخوخة، تزداد احتمالية حدوث التدهور السريع للذاكرة في الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر، ربما يمكننا الحد من الأطعمة المصنعة في وجباتنا الغذائية وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية DHA إما لمنع أو إبطاء هذا التقدم.

اتباع نظام غذائي غير صحي يؤدي إلى التهاب في الدماغ المتقدم في السن

نشرت الدراسة في مجلة «Brain، Behavior and Immunity»، حيث يدرس مختبر «Barrientos»، كيف يمكن لأحداث الحياة اليومية مثل الجراحة، أو العدوى، وتحديد اتباع نظام غذائي غير صحي يؤدي إلى التهاب في الدماغ المتقدم في السن، مع التركيز بشكل خاص على منطقتي الحُصين واللوزة، ويعتمد هذا العمل على اتباع نظام غذائي قصير المدى غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة والتهاب الدماغ في الحيوانات الأكبر سنا.

وقام فريق البحث بشكل عشوائي بتعيين فئران ذكور بعمر 3 أشهر و24 شهرا إلى طعامهم الطبيعي (32٪ سعرات حرارية من البروتين، 54٪ من الكربوهيدرات المركبة القائمة على القمح و 14٪ من الدهون)، وهو نظام غذائي عالي المعالجة (19.6) ٪ من السعرات الحرارية من البروتين ، 63.3٪ من الكربوهيدرات المكررة نشا الذرة ، مالتوديكسترين والسكروز - و 17.1٪ من الدهون) ، أو نفس النظام الغذائي المجهز مع DHA.

ارتفاع التهاب الأنسجة الدامغية لدى الفئران عند استخدام الأطعمة سريعة التحضير

كان تنشيط الجينات المرتبطة بالبروتين القوي المؤيد للالتهابات وعلامات الالتهاب الأخرى مرتفعا بشكل ملحوظ في الحُصين واللوزة لدى الفئران الأكبر سنا التي تناولت النظام الغذائي المعالج بمفردها مقارنة بالفئران الصغيرة في أي نظام غذائي والفئران المسنة التي تناولت مكمل DHA الأغذية المصنعة.

كما أظهرت الفئران الأكبر سنا في النظام الغذائي المعالج علامات فقدان الذاكرة في التجارب السلوكية التي لم تكن واضحة في الفئران الصغيرة، لقد نسوا قضاء بعض الوقت في مساحة غير مألوفة في غضون أيام قليلة، وهي علامة على وجود مشاكل في الذاكرة السياقية في الحُصين، ولم يظهروا سلوك الخوف الاستباقي لإشارة الخطر، مما يشير إلى وجود تشوهات في اللوزة.

يجب أخذ الأطعمة الغذائية التي تحتوي على نسب منخفضة من الدهون

وتشير النتائج على أنها ترخيص للمستهلكين لتناول الأطعمة المصنعة طالما وقالت إن أفضل رهان لمنع الآثار السلبية المتعددة للأطعمة عالية التكرير هو التركيز على تحسين النظام الغذائي بشكل عام.

وأكدت الدراسة أنه يجب أخذ الأطعمة الغذائية التي تحتوي على نسب منخفضة من الدهون، لكنها معالجة بشكل كبير، فهي لا تحتوي على ألياف ولديها كربوهيدرات مكررة تعرف أيضا باسم الكربوهيدرات منخفضة الجودة، يحتاج الأشخاص الذين اعتادوا النظر في المعلومات الغذائية إلى الانتباه إلى الألياف وجودتها في الكربوهيدرات.