عمرو دياب يطرح «أنت الحظ» من ألبوم «عيشني»

تصدرت أغنية عمرو دياب الجديدة «إنت الحظ» تريند موقع تويتر ومحركات البحث بعد دقائق من طرحها عبر إحدى المنصات السمعية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى.

أغنية «إنت الحظ»

وأغنية «إنت الحظ» من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتُطرح أغنية «إنت الحظ»، بالتزامن مع عيد ميلاد عمرو دياب الستين، والذي يحل اليوم الاثنين 11 أكتوبر.

وتقول كلمات الأغنية:

عارف أنت الحظ ب عينه

كان وشِك حلو عليا

كُل اللى الناس شايفينوا

ما يجيش واحد في الميه

من اللى أنا لسه ماقولتهوش

أنا لو تبقى معايا

بيترج القلب ويِتهز

أنا لو تاخُد عينى

يا نور عيني عيني ما تتعز

أنا خايف يا حبيبى

من عين اللى يخاف واللى يِجز

اهو إنت الحظ ياحظ

أنت الفرحة اللى فى بالى

والدُنيا اللى اتمنيتها

بطلت أسرح بخيالى

ما خلاص أحلامي لقيتها

وبعيش اللى ماعيشتهوش

عمر دياب يتصدر تريند يوتيوب الإمارات

وتصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير YouTube بدولة الإمارات، وذلك بعد طرح أغنيته «رايقة» كاملة هناك.

وطرح الهضبة، مؤخرا، أغنية «حلو التغيير»، عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع Twitter، بينما تصدر قائمة المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.