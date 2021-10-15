سنة أولى جونة.. نجوم مصريون وعرب يشاركون في المهرجان لأول مرة

شهدت السجادة الحمراء، أمس الخميس، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بدورته الخامسة مشاركة نجوم من مصر والوطن العربي لأول مرة، من بينهم أشرف عبد الباقي، وسمية الخشاب، ومايان السيد، واللبنانية نادين نسيب نجيم، والنجم الكويتي داوود حسين.

أشرف عبد الباقي مع ابنته لأول مرة بالجونة

شارك النجم أشرف عبد الباقي، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة للمرة الأولى، وكانت ترافقه ابنته التي خطفت الأنظار، وكانت ترتدي فستانا أصفر، وبلورو أبيض، وتسريحة شعر كيرلي.

وشارك أشرف عبد الباقي، ببوستر عن عمله الجديد «عكش تسلل لا إرادي»، من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، معلقا «أكشن كوميدي بدون رغي وهري كتير، قريبا جدا»، بجانب أنه يستعد لتصوير مسرحية «كلها غلط»، وقرر عبد الباقي استكمال تصوير مسلسل «أنا وهي» مع أحمد حاتم وهنا الزاهد، وهو مسلسل من 8 حلقات، ويقوم أشرف عبد الباقي بدور طبيب نفسي، وسيتم عرضه على منصات عرض الأعمال الفنية.

سمية الخشاب

تشارك النجمة سمية الخشاب للمرة الأولى بمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة، وارتدت فستانا أبيض شفافا، مما أدى إلى وصفها من قبل معجبينها «كيم كاردشيان العرب»، هكذا وصفها الجمهور عبر التعليقات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واختارت أن تظهر بشعر طويل مرفوع وارتدت مجوهراتها الخاصة، وفقا لما صرحت به لكاميرا «الوطن» بالمهرجان.

اللبنانية نادين نسيب نجيم بالذهبي على السجادة الحمراء بالجونة

شاركت النجمة اللبنانية نادين نجيم بإطلالة ذهبية على ريد كاربت الجونة، لأول مرة وارتدت فستانا ذهبيا بأكمام شفافة طويلة، وانسدل شعرها على كتفيها، وارتدت أقراط ذهبية، وسلسلة عنق ذهبية.

الكويتي داوود حسين.. «كاسكتة كاجوال بدلا من العقاب»

شارك النجم الكويتي الكبير داوود حسين، لأول مرة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وارتدى بدلة سوداء وبابيون واستبدل العقاب الكويتي بـ«كساكتة كاجوال».

وأبدى داوود حسين عبر لقائه مع قناة أون الناقلة للحدث، انبهاره بما قام به المصريون عقب حريق الجونة، وإعادة كل شيء كما كان.

مايان السيد تسرق التريند من رانيا يوسف بإطلالتها ورقصها على ريد كاربت

تألقت مايان السيد أمس بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة، ولفتت الأنظار برقصها على الريد كاربت وروحها المرحة، وتعد من أكثر النجوم تريند بالسوشيال ميديا، بعد ارتداء فستان نبيتي كب.