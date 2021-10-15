مجلس الأطباء يختار هيئة المكتب ومقرري اللجان النقابية

استقر مجلس نقابة الأطباء على أسماء هيئة المكتب الجديدة، حيث جرى اختيار الدكتور أيمن سالم أمينا عاما للنقابة، والدكتور أحمد حسين لمنصب الأمين العام المساعد، والدكتورة رانيا العيسوي علي بمنصب وكيل النقابة، والدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق، والدكتور مصطفى عشوب أمين الصندوق المساعد.

الهيئة التأديبية

وجاء اختيار اللجان، ممثلا في الدكتور خالد أمين مقررا للجنة مصر العطاء، والدكتور عماد سمير مقررا للجنة المنشأت الطبية والتراخيص، والهيئة التأديبية تضم الدكتور محمد فريد والدكتور مصطفى هاشم، أما اللجنة الاجتماعية تم اختيار الدكتورة ايمان سلامة مقررة لها، والدكتور أسامة محمود مقرر لجنة التعليم الطبي المستمر.

وسيتولى لجنة الإعلام والنشر الدكتور أحمد حسين، وفي لجنة الشباب والتثقيف الدكتور أحمد نوار، وسيتولى لجنة الحريات الدكتور أحمد حسين.

لجان الإسكان والشكاوى

أما لجنة الإسكان فسيكون مقررا لها الدكتور محمد سمير، وسيتولى لجنة النقابات الفرعية الدكتور مايكل يوسف، وفي لجنة العلاقات الخارجية الدكتور مصطفى هاشم.

وعن لجنة الشكاوى، جرى اختيار الدكتور عماد سمير مقررا لها، واللجنة القانونية سيترأسها الدكتور أحمد علي ولجنة الرواد الدكتورة إيمان سلامة.

أما اللجنة النقابية الوزارية سيشرف عليها هيئة المكتب، بالإضافة إلى الهيئة الاستئنافية ممثلا فيها الدكتور أبو بكر القاضي والدكتور خالد أمين.