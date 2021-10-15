توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار على القاهرة لطيف ليلا على جميع المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في بيان لها، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ونوهت الهيئة في بيانها، أن غدا ستشهد البلاد طقسا لطيفا على المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس 72 ساعة

وعن طقس الأحد، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لطقس الاثنين، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، مائل للحرارة شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.