الأرصاد: طقس حار نهارا.. لطيف ليلا «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

طقس لطيف ليلا

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية في فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نويبع 35 25

طابا 31 22

كاترين 29 17

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24