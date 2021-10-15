ضبط 18 سلحفاة و55 فأرا ونسناسا في حملة لمصادرة الحيوانات البرية بسوق الجمعة

شن حي الخليفة بالقاهرة برئاسة اللواء طارق اليمني، حملة مكبرة على سوق الجمعة لضبط الحيوانات البرية غير المصرح بتداولها؛ وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الخليفة ورئيس مباحث القسم وإدارة الطب البيطري.

ضبط 18 سلحفاة و55 فأرًا ونسناسًا

أسفرت الحملة عن ضبط 18 سلحفاة و55 فأرًا ونسناسًا، وحرر محضر بالقسم وجاري عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ ما يلزم مع الحيوانات المضبوطة إلى حديقة الحيوان بالجيزة.

استمرار الحملات على سوق الجمعة

وأكد رئيس حي الخليفة خلال الحملة مع الشرطة، استمرار الحملات بشأن سوق الجمعة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها، مع تنفيذ تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لشن حملات مكبرة على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحي الخليفة، وبمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطري، وحي الخليفة والمنطقة الجنوبية بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التي تباع بالسوق.

الكشف الطبي على الحيوانات

وأشار رئيس حي الخليفة إلى استمرار الحملات من كافة الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة لضبط الباعة الجائلين والتصدي لبيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية، مشيراً إلى توقيع الكشف الطبي من مسؤولي الطب البيطري واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية المعثور عليها في الحملات السابقة من ثعابين وسلاحف وخلافه كانت حالتها سيئة وتم وضعها في أقفاص وتسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد رئيس الحي أنه سوف يتم المرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ومواجهة ذلك بكل حزم، حيث يحظر تداول تلك الحيوانات داخل السوق.