نائب «التنسيقية»: نشكر الصيادلة لسلوك المسار القانوني لحل أزمة التكليف

قال الدكتور عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تكليف الصيادلة كان أزمة ستحدث لغطا كبيرا خلال الأعوام المقبلة، للسؤال حول إمكانية التكليف الجزئي، مبينا أنه بعد 3 سنوات من تطبيق التكليف الجزئي للصيادلة، تم تعديل الأمر، لأن ذلك مخالف للقواعد القانونية الموجودة منذ عام 1974، لأنه كان يجب تكليف كل خريجي القطاع الطبي بشكل كامل وليس جزئيا كما حدث في ظل معاناة القطاع الطبي في الوقت الحالي.

مناقشة أزمة تكليف الصيادلة في مجلس النواب

وأوضح «دروش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بتوصيات في لجنة الصحة بالمجلس، بحضور نائب وزير الصحة من أجل إعادة التكليف الكامل لخريجي القطاع الطبي، مع تكليف دفعة 2018 من صيدلة بالكامل، وتأتي بعدها 2019 بشكل تدريجي، ولكن هناك مشكلات تظهر في دفعات 2020 و2021، مبينا أنه يشكر خريجي الصيادلة من دفعتي 2019 و 2019 واللجوء إلى الجانب القانوني للدفاع عن حقوقهم.

شكر إلى الصيادلة لاستخدام الأسلواب الأمثل

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن خريجي الصيادلة لم يستجيبوا للشائعات والدعوات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم اتخاذ الأسلوب القانوني واللجوء إلى أسلوب آخر، لكنهم تحركوا في الإطار النموذجي، من خلال مجلس النواب، متمنيا أن يتم تكليف خريجي الصيادلة في الأعوام المقبلة بشكل أكثر تيسيرا.