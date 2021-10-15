رئيس «الاقتصاد والأعمال» يستعرض آليات جذب المستثمرين إلى موريتانيا

قال رؤوف أبو زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إن موريتانيا يمكنها استقطاب المستثمرين من الداخل والخارج، عن طريق التعريف بمناخ وفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، مستفيدة من تجربتها الطويلة في التعريف بالاقتصاديات العربية والمتمثلة في تنظيم نحو 400 مؤتمر في 30 دولة.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الغزواني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين وعاصم البعيني.

منتدى القطاع الخاص للقمة الاقتصادية العربية

وناقش الرئيسان خلال اللقاء، تنظيم منتدى القطاع الخاص العربي للقمة الاقتصادية العربية، والتي ينتظر انعقادها مطلع 2023 في نواكشوط، وينظم المنتدى جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال.

واتفق الرئيسان فيما يتعلق بالمنتدى، على آليات محددة للترويج عبر الملتقيات والإصدارات الخاصة بدءاً من إصدار عدد عن موريتانيا بمناسبة العيد الوطني، ومشاركة موريتانيا في اكسبو دبي 2020، ليسلط الضوء على التحولات الاقتصادية الحاصلة في موريتانيا والمناخ الاستثماري الآخذ في التحسن.

وأشاد أبو زكي بالدور الذي لعبته القيادة الموريتانية في احتواء الانعكاسات السلبية لاسيما الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، وقدم للرئيس الموريتاني، جائزة الاقتصاد والأعمال، والتي تحمل شعار «الريادة في الإنجاز».

دور القطاع الخاص الموريتاني في جذب الاستثمار

وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص الموريتاني والعربي في التنمية وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي إلى البلاد.

وفي نهاية اللقاء، شكر الرئيس الغزواني، مجموعة الاقتصاد والأعمال على جهودها في التعريف بفرص الاستثمار العربي في موريتانيا، ودورها في خلق منصة للتواصل بين قيادات مؤسسات الاستثمار والأعمال في العالم العربي، مؤكدا اهتمام بلاده باستضافة القمة التنموية العربية المقبلة مطلع 2023.