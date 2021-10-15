تفاصيل ضبط مخدرات بـ40 مليون جنيه.. مأموريتان و3 متهمين «فيديو»

نشرت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على تشكيل عصابي في محافظتي القاهرة والمنوفية، تخصص في خلط وتدوير المخدرات، في ضربة أمنية استباقية جديدة، وجهتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضد التشكيلات العصابية، التي تتاجر في المواد المخدرة.

مخدرات بـ40 مليون جنيه

ويظهر في الفيديو رجال الأمن وهم يستعدون لهذه المأمورية، وأيضًا وهم يقتحمون الوكر الإجرامي وضبط المواد المخدرة التي بلغت قيمتها 40 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت نشاط تشكيل عصابي تخصص في إعادة خلط وتدوير الهيروين بهدف مضاعفة كمياته والاتجار به، وأيضًا مخدري الحشيش والآيس، ثم ترويجهما في المحافظات المختلفة، واتخذوا من مزرعة يمتلكها زعيمهم في طريق وادي النطرون، بالمنوفية، وكرًا لممارسة هذا النشاط.

وأعدت وزارة الداخلية مأموريتين متزامنتين لضبط عناصر التشكيل بمحافظتي المنوفية والقاهرة وذلك بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، ونظم الاتصالات والمعلومات، والأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والمنوفية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

تفاصيل المأموريتان

واستهدفت المأمورية الأولى المزرعة الخاصة بزعيم التشكيل في مقره في الظهير الصحراوي بطريق «وادي النطرون - البريجات»، بينما استهدفت المأمورية الثانية عناصر التشكيل في أثناء تواجدهم بمدينة نصر في القاهرة.

وأسفرت المأموريتان عن ضبط ثلاثة من أعضاء التشكيل العصابي، بينهم زعيم التشكيل، و62.5 كيلوجرام من مخدر الهيروين، وأكثر من 23 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و11 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، وهواتف ذكية ومواد تستخدم في إعادة تدوير المواد المخدرة، وبلغت قيمة المضبوطات 40 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس أهمية هذه الضربة الأمنية وقوتها، ومنع إغراق البلاد من المواد المخدرة وحمايتها من الآثار السلبية لذلك.