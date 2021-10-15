إصابات خطيرة لشخصين دهستهما سيارة على طريق الواحات

شهد طريق الواحات، اليوم، إصابة شخصين بإصابات خطيرة بعدما دهستهما سيارة مسرعة.

بلاغ إلى شرطة النجدة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات، وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن سيارة اصطدمت بشخصين ما تسبب في إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

وفي سياق متصل، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح وكدمات في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى اليوم الواحد جثة لشخص وآخر مصاب نتيجة تصادم سيارتين، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة الموتى، وإجراء الإسعافات الأولية للمصاب.

وعقب الانتقال والفحص تبين أن المتوفي يدعى يوسف أحمد محمد، ويبلغ من العمر 18 عامًا ومقيم في محافظة الأقصر، وتم حفظ الجثة تحت تصرف النيابة، كما تبين أن المصاب يدعى أحمد محمد علي ويبلغ من العمر 58 عامًا ومقيم بمحافظة الأقصر، ومصاب بجرح في الجبهة وكدمات.