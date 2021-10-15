العثور على جثة شاب بعد 3 شهور اختفاء.. توفي أثناء التنقيب عن الآثار

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب متغيب عن منزله منذ 3 أشهر داخل حفرة في منزل بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتبين أن الحفرة انهارت عليه أثناء التنقيب عن الآثار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة من الطب الشرعي استعجال تقرير الصفة التشريحية بسبب الوفاة، وطلبت النيابة استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

قبل 3 أشهر تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا من أسرة شاب يُدعى «مينا.ك»، في العقد الرابع من العمر، بتغيبه عن المنزل، وأضافت الأسرة أن هاتفه المحمول مغلق، وكشفت التحريات أن الشاب المتغيب كان ينقب عن الآثار، وبالأمس تم تحديد أحد المنازل التي كان ينقب فيها الشاب المتغيب عن الآثار.

وعقب استئذان النيابة العامة تم مداهمة المنزل، وتبين وجود حفرة وانهيار جزء منها، وبالتفتيش والنزول تبين العثور على جثة الشاب المتغيب في حاله تحلل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي: الجثة في حالة تحلل لمرور عدة أشهر على الوفاة

وقال مصدر في الطب الشرعي إنه تم إجراء الصفة التشريحية على جثة الشاب «مينا.ك»، وتبين أنه شاب في العقد الرابع من العمر، وتبين وجود بعض الملابس الممزقة، وتبين من خلال فحص الجثة أنها في حالة تحلل بسبب مرور عدة أشهر على الوفاة، وتم أخذ عينة من الأجزاء التي لم تحلل بعد من جثة المتوفى لإرسالها الي العمل الطبي والكيماوي للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة لكتابة التقرير وإرساله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.