سقوط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملات المشفرة عبر السوشيال ميديا

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال، القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في إصدار العملات المشفرة ومنها البيتكوين.

تشكيل عصابي للاتجار في البيتكوين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إصدار 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، عملات افتراضية مشفرة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء في هذا المجال، واتخاذهم لأحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي والأدوات المستخدمة في صناعة العملات الافتراضية، وذلك بالمخالفة للقانون.

سقوط التشكيل

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه، وممارستهم لنشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في ممارسة ذلك النشاط، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد بممارستهم لنشاطهم غير المشروع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة، وأقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.