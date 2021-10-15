مصرع رضيعة سودانية سقطت من الطابق الخامس في طروف غامضة بـ عين شمس

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع رضيعة سودانية إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء والدة الرضيعة لسماع أقوالها حول الواقعة.

الرضيعة عمرها 18 شهرا

كان مأمور قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا بمصرع رضيعة، إثر سقوطها من شرفة شقة الأسرة الكائنة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة رضيعة تدعى «سميرة ع ب»، 18 شهرا، وتحمل الجنسية السودانية، وبالفحص تبين إصابتها بتهشم في الجمجمة، وبسؤال أسرتها لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاتها.

وأضافت الأسرة أن الرضيعة سقطت من الطابق الخامس أثناء لهوها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي: لا توجد آثار تعذيب على جثمان الرضيعة

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه بإجراء الصفة التشريحية على جثمان الطفلة الرضيعة، بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه، تبين من خلال التشريح أن الجثة لرضيعة تبلغ من العمر 18 شهرا، كما تبين خلو الجثة من أي آثار تعذيب أو إصابات بخلاف الكسور التي أصابتها بسبب السقوط من مكان مرتفع.

وتابع المصدر أنه تم أخذ عينات من جثة الرضيعة وإرسالها إلى المعمل لتحليلها للوقوف على سبب الوفاة.