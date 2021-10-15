بريد الوطن .. أميرة الجبال

بنت العظيم والماس جذرها

ثمرة الطب والعظمة أصلها

شمس الآداب والنور قلبها

ماسة الندى وتدريس الدراما

كنبى الرحمن تحرسك الغيوما

وتُسجّلك ناسا معجزة الأياما

جميلة الدنيا وديانا رُبعها

وليلى علوى تساوى خُمسها

وحُور عدن تغار مِن ظلها

أميرة الجبال وأُحُد مِلكُها

والإنديز والألب تدور حولها

والسوربون وهارفارد تُحبها

قلب الزقازيق والشرق مُلكها

ويحلو الغرب بموج علمها

عبداللطيف أحمد فؤاد

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