بريد الوطن .. أميرة الجبال
كتب:
الوطن
09:01 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية
بنت العظيم والماس جذرها
ثمرة الطب والعظمة أصلها
شمس الآداب والنور قلبها
ماسة الندى وتدريس الدراما
كنبى الرحمن تحرسك الغيوما
وتُسجّلك ناسا معجزة الأياما
جميلة الدنيا وديانا رُبعها
وليلى علوى تساوى خُمسها
وحُور عدن تغار مِن ظلها
أميرة الجبال وأُحُد مِلكُها
والإنديز والألب تدور حولها
والسوربون وهارفارد تُحبها
قلب الزقازيق والشرق مُلكها
ويحلو الغرب بموج علمها
عبداللطيف أحمد فؤاد
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