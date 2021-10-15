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بريد الوطن .. أميرة الجبال

كتب:

الوطن
09:01 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

بنت العظيم والماس جذرها

ثمرة الطب والعظمة أصلها

شمس الآداب والنور قلبها

ماسة الندى وتدريس الدراما

كنبى الرحمن تحرسك الغيوما

وتُسجّلك ناسا معجزة الأياما

جميلة الدنيا وديانا رُبعها

وليلى علوى تساوى خُمسها

وحُور عدن تغار مِن ظلها

أميرة الجبال وأُحُد مِلكُها

والإنديز والألب تدور حولها

والسوربون وهارفارد تُحبها

قلب الزقازيق والشرق مُلكها

ويحلو الغرب بموج علمها

                                            عبداللطيف أحمد فؤاد 

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