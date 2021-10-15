بريد الوطن .. العدل أساس الملك

العدل أساس الملك، وهذا هو المبدأ الذهبى الذى يقوم عليه بنيان الاستقرار والاستقلال والأمن والأمان، وهو مبدأ مطروح منذ بداية الخليقة ومن مبادئ الجمهورية الفاضلة، حتى شعارات الثورات وأبرزها الثورة الفرنسية التى قامت على أساس الحرية والعدالة والمساواة، وما سجل فى وثائق تاريخية من شريعة حمورابى وصولاً إلى مبادئ الأمم المتحدة، بل إن الأديان جميعاً تنادى بالعدل، ففى الكتاب المقدس «عادل أنت أيها الرب وجميع أحكامك مستقيمة وطرقك كلها رحمة وحق وحكمة»، وأيضاً «عدله قائم إلى الأبد»، «ويا رب نجنى بعدلك»، وفى القرآن فى سورة الأنعام «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى»، وفى سورة النساء « وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»، إنها الأسس الواضحة التى تقوم عليها الدول كى تحقق الاستقرار وتبنى ولا تهدم وتصون ولا تبدد وتعز المواطن ولا تذله وتكافئ المخلص والمنتج والمبدع وتحاسب المقصر والمهمل والفاسد، وتساعد الفاشل حتى ينجح وتدعم الناجح حتى لا يفشل، صدقونى المطلوب من الدولة أن تكون دولة الإنسان وأن تكون العدالة نظامها الأساسى لا أن تكون دولة مذهب أو دولة طائفة، تذكروا يا سادة ما دامت العدالة غائبة أو مغيبة فالخوف سيكون قائماً على حاضرنا ومستقبل أجيالنا ومصير بلادنا، وعلى الله قصد السبيل وابتغاء مرضاته.

سامح لطفى هابيل - محام بالنقض - أبوتيج

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