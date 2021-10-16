أهمية الحصول على جرعة تعزيزية بعد لقاح جونسون.. مناعة أطول
كتب:
ميرفت مهران
07:34 م | السبت 16 أكتوبر 2021
جونسون آند جونسون
تطور جديد يخص لقاح «جونسون آند جونسون» الأمريكي، الذي تميز بأنه يُعطى على جرعة واحدة فقط وليس جرعتين، ففاعليته تعادل جرعتين من فايزر وموديرنا، إلا أن الأمر ربما يتغير بعد دراسة أمريكية نشرها موقع «نيويورك تايمز»، تشير إلى أن متلقي لقاح «جونسون آند جونسون» يصبحون في وضع أفضل في حال تلقوا جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات قوية أخرى مثل «فايزر» و«موديرنا».
الحداد: جونسون أظهر فعالية أقل ضد دلتا ولامدا
وعن آلية الجرعة التعزيزية قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن لقاح «جونسون آند جونسون» كان أقل فعالية في منع عدوى فيروس كورونا من نوع «متغير دلتا»، إلى جانب التحورات الأخرى الجديدة للفيروس مثل «لامدا» مقارنة بالسلالات السابقة.
وأضاف «الحداد» لـ«الوطن»، أنه بناءً على تلك النتائج، فإن جرعة إضافية ثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سواء من اللقاح نفسه أو من لقاحات أخرى مثل فايزر أو موديرنا، تهدف إلى زيادة المناعة وتحفيز إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس لوقت أطول.
وتابع أن جرعة من «جونسون» تكفي لمناعة تصل من 6 لـ 8 أشهر، فإذا عززناها بجرعة إضافية سيؤدي إلى تحسين الاستجابة المناعية أكثر، ومن المتوقع أن يسهم اللقاح في تقوية الجهاز المناعي وتحسين المناعة بشكل دائم.
ضرورة الاهتمام بالجرعة التعزيزية خاصة لكبار السن
وأكد رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أن تطعيم كبار السن بلقاح قوي كـ «جونسون آند جونسون» وأخذ الجرعة التعزيزية الإضافية، يعطي لهم طبقة أخرى من الحماية؛ فالاستجابة المناعية لدى كبار السن تتأخر بشكل كبير بعد التطعيم ولا تصل إلى مستوى الملقحين من الشباب، موضحًا أن الجرعة التعزيزية للمسنين تؤدي إلى تحسين الاستجابة المناعية أكثر.
وأوضح الدكتور أمجد الحداد أن شركة «جونسون آند جونسون» عند اعتماد لقاحها من السلطات الأميركية، كانت فعاليته تزيد على 66 بالمئة، في حين أن فعالية لقاحات أخرى مثل «فايزر» و«موديرنا» وصلت لأكثر من 90 بالمئة، ومع مرور الوقت انخفضت فاعلية تلك اللقاحات، خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة مثل «دلتا»، وزادت فاعلية «جونسون آند جونسون» معقبًا أن أخذ جرعة ثانية للقاح «جونسون» تقينا من متحورات جديدة من المتوقع حدوثها، ففكرة مزج اللقاحات لا مشكلة فيها، بل يمكنها أن تعمل على تحسين الحماية المناعية بشكل أفضل، فأي جرعة تعزيزية تعطي حماية، بصرف النظر عن نوع اللقاح الأصلي.