أهمية الحصول على جرعة تعزيزية بعد لقاح جونسون.. مناعة أطول

تطور جديد يخص لقاح «جونسون آند جونسون» الأمريكي، الذي تميز بأنه يُعطى على جرعة واحدة فقط وليس جرعتين، ففاعليته تعادل جرعتين من فايزر وموديرنا، إلا أن الأمر ربما يتغير بعد دراسة أمريكية نشرها موقع «نيويورك تايمز»، تشير إلى أن متلقي لقاح «جونسون آند جونسون» يصبحون في وضع أفضل في حال تلقوا جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات قوية أخرى مثل «فايزر» و«موديرنا».

الحداد: جونسون أظهر فعالية أقل ضد دلتا ولامدا

وعن آلية الجرعة التعزيزية قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن لقاح «جونسون آند جونسون» كان أقل فعالية في منع عدوى فيروس كورونا من نوع «متغير دلتا»، إلى جانب التحورات الأخرى الجديدة للفيروس مثل «لامدا» مقارنة بالسلالات السابقة.

وأضاف «الحداد» لـ«الوطن»، أنه بناءً على تلك النتائج، فإن جرعة إضافية ثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سواء من اللقاح نفسه أو من لقاحات أخرى مثل فايزر أو موديرنا، تهدف إلى زيادة المناعة وتحفيز إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس لوقت أطول.

وتابع أن جرعة من «جونسون» تكفي لمناعة تصل من 6 لـ 8 أشهر، فإذا عززناها بجرعة إضافية سيؤدي إلى تحسين الاستجابة المناعية أكثر، ومن المتوقع أن يسهم اللقاح في تقوية الجهاز المناعي وتحسين المناعة بشكل دائم.

ضرورة الاهتمام بالجرعة التعزيزية خاصة لكبار السن

وأكد رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أن تطعيم كبار السن بلقاح قوي كـ «جونسون آند جونسون» وأخذ الجرعة التعزيزية الإضافية، يعطي لهم طبقة أخرى من الحماية؛ فالاستجابة المناعية لدى كبار السن تتأخر بشكل كبير بعد التطعيم ولا تصل إلى مستوى الملقحين من الشباب، موضحًا أن الجرعة التعزيزية للمسنين تؤدي إلى تحسين الاستجابة المناعية أكثر.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد أن شركة «جونسون آند جونسون» عند اعتماد لقاحها من السلطات الأميركية، كانت فعاليته تزيد على 66 بالمئة، في حين أن فعالية لقاحات أخرى مثل «فايزر» و«موديرنا» وصلت لأكثر من 90 بالمئة، ومع مرور الوقت انخفضت فاعلية تلك اللقاحات، خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة مثل «دلتا»، وزادت فاعلية «جونسون آند جونسون» معقبًا أن أخذ جرعة ثانية للقاح «جونسون» تقينا من متحورات جديدة من المتوقع حدوثها، ففكرة مزج اللقاحات لا مشكلة فيها، بل يمكنها أن تعمل على تحسين الحماية المناعية بشكل أفضل، فأي جرعة تعزيزية تعطي حماية، بصرف النظر عن نوع اللقاح الأصلي.