طبيب يوضح أعراض لقاح جونسون: «مالهاش علاقة بالسن»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الأعراض المصاحبة عند التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون، تتشابه مع باقى الأعراض المصاحبة عند التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

وتتمثل الأعراض، حسب رئيس قسم المناعة فيما يلي:

- ألم في المفاصل.

- وجع في موضع الحقن.

-احمرار مكان الحقن.

- تورم.

- الحمى.

أعراض لقاح جونسون آند جونسون لكبار السن

وأضاف عقبة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا اختلاف في الأعراض المصاحبة عند التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون عند التطعيم لكبار السن.

وأشار عقبة، إلى أن هناك بعض الأعراض التي تظهر لدى الشباب في مرحلة البلوغ عند تلقي التطعيم والأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة، مثل فرط ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب الخطيرة وداء السكري.

وأوضح عقبة، أن تلك الأعراض المصاحبة عند التطعيم تمثل في: «ارتفاع درجة الحرارة، عدم القدرة علي ممارسة الحياة الطبيعية، الرغبة في النوم».

ما هي الفئات التي يجب أن تحصل على لقاح جونسون؟

- إعطاء أولوية التطعيم للعاملين في المجال الصحي التعرض للعدوى ولكبار السن.

- الأولوية كذلك للمعلمين في المدارس لعدم نقل العدوى للطلاب.

ما هي الفئات التي لا يجب تطعيمهم بلقاح جونسون؟

- لا يجب أن يعطى اللقاح للأشخاص الذين لديهم بعض الأعراض المزمنة التي يمكن أن يؤثر اللقاح عليهم.

- ينبغي لأي شخص تزيد درجة حرارة جسمه على 38.5 درجة مئوية تأجيل التطعيم إلى أن يتعافى من الحمى.

- يجب عدم إعطاء اللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إلى حين صدور نتائج المزيد من الدراسات الخاصة بهذه الفئة العمرية.

نسبة فعالية لقاح جونسون اند جونسون

تصل فاعلية لقاح جونسون آند جونسون إلى أكثر من 88%.