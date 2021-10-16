8 مشاهد تلخص ثاني أيام مهرجان الجونة: رقص وإحراج وإطفاء أنوار وسقوط

شهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، عددا من الأحداث والمشاهد المحرجة والطريفة والغريبة من نجمات المهرجان اللاتي حرصن على الظهور بفساتين وإطلالات رائعة في ثاني أيام المهرجان، وأبرز هذه المشاهد نرصدها لكم كما يلي:

سمية الخشاب ترقص على السجادة الحمراء

الفنانة سمية الخشاب نشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، وهي ترقص على الريد كاربت لمهرجان الجونة السينمائي، وعلقت: «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية، نشر الطاقة الإيجابية في كل مكان».

هالة صدقي تكشف سبب اختفائها في حفل الافتتاح

طمأنت الفنانة هالة صدقي جمهورها على حالتها الصحية بعد سقوطها، مؤكدة أنها الآن في حالة جيدة، وردت ساخرة على بوسي شلبي التي نصحتها باستخدام أحد المستحضرات الطبية، قائلة: «لا أنا خلاص عديت المرحلة دي من زمان»، بينما علقت الإعلامية بوسي شلبي قائلة: «خدتي عين».

لبلبة تكشف تفاصيل وقوعها

أكدت الفنانة لبلبة في تصريحات لـ «الوطن» أنها لم تسقط تماما، ولكنها نجحت في إنقاذ نفسها، موضحة: «وأنا نازلة على السلم بطانة الفستان لفت على رجلي حاولت أعدلها برجلي لفت أكتر ففيه حركة كنت متعلماها في الباليه زمان أني أنزل على ركبتي عشان مقعش وفعلا عملتها وأول ما عملتها افتكروني وقعت فجريوا عليا».

وعبرت لبلبة عن سعادتها بالمكالمات التي تلقتها للإطمئنان على صحتها، مؤكدة أن قدمها في حالة جيدة ولم تتعرض لأي إصابات، كما أصرت على ارتداء «كعب عالي».

تأجيل عرض فيلم «ثانية واحدة»

اعتذرت إدارة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، في اليوم الثاني للمهرجان، عن عدم استكمال عرض الفيلم الصيني «ثانية واحدة» للمخرج زانج ييمو، وذلك بسبب خطأ تقني في الترجمة مصدره الموزع.

وأوضحت إدارة المهرجان، في بيان لها، أنه سيتم تحديد موعد لاحق لعرض الفيلم خلال الأيام المقبلة، وأعادت للمشاهدين ثمن التذاكر فور اكتشاف الخطأ، ووعدت بتدارك مثل تلك الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل.

لبلبة تحرج مصورا في مهرجان الجونة: «بتصورني من قفايا ليه؟»

مشهد آخر للفنانة لبلبة حيث أحرجت أمس، أحد المصورين على هامش حفلة إحدى شركات الاتصالات، والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بسبب تصويره لها من ظهرها.

وكانت لبلبة تسجل لقاءً مع إحدى المجلات العربية، وفوجئت بأحد المصورين يقف بجانبها، ويلتقط لها صورًا، فبادرته قائلة: «أنت بتصورني من قفايا وشعري ليه ما تصورني من وشي أحلى أو استنى أخلص وصورني براحتك».

منة شلبي ترفض التصوير على ريد كاربت مهرجان الجونة

رفضت الفنانة منة شلبي الوقوف على الريد كاربت الخاصة بمهرجان الجونة، حتى يتمكن المصورون من التقاط صور خاصة بها، وأيضا رفضت التسجيل مع القنوات الفضائية، وذلك على الريد كاربت الخاصة بالفيلم المغربي «علي صوتك».

وحضر للعرض عدد كبير من الفنانين كان من بينهم يسرا وليلى علوي، وأيضا الفنانة منة شلبي التي أغضبت البعض.

وأفادت مصادر مقربة من الفنانة منة شلبي، لـ«الوطن»، بأنها لم تكن تمتلك الوقت للوقوف كثيرا على الريد كاربت وذلك لأنها كانت تريد مشاهدة الفيلم لأنها عضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي، وتحتاج إلى مشاهدة الأفلام وتقييمها.

فتح الأضواء لدرة ورفض فتحها لهبة السيسي

وحضرت الفنانة درة بعد إطفاء أضواء السجادة الحمراء، ولكنها طلبت من المتواجدين فتح الأنوار حتى يتمكن المصورون من التقاط صور لإطلالتها في ثاني أيام المهرجان.

وعلى النقيض رفض المسئولون عن السجادة الحمراء فتح الأنوار للفنانة هبة السيسي، ما أدى إلى تعذر التقاط صور لها.

روجينا تقدم ابنتها للجمهور: «قمر 14»

ظهرت الفنانة روجينا فى العرض الخاص للفيلم المغربي «عليّ صوتك»، رفقة ابنتها، وقدمتها للجمهور مشيدة بها بجمالها: «قمر 14».

بينما ظهرت ابنة روجينا وهي تساعد والدتها فى سحب فستانها الذى خطت به على السجادة الحمراء للفيلم.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حتى يوم 22 أكتوبر الجاري، بتواجد مجموعة كبيرة من النجوم من مصر والوطن العربي، كما يشهد المهرجان عروضا وفعاليات سينمائية متنوعة.