القابضة للمياه تحصل على الجائزة الفضية في مسابقة «الدولي للمخترعين»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حصول الدكتور شلبي السيد رزوقة، ممثلا عن الشركة، على الميدالية الفضية في مجال البيئة ومعالجة المياه، عن بحثه «تحضير وتوصيف مركبات طبيعية من الكربون النشط لإزالة المواد العضوية الطبيعية من مآخذ محطات مياه الشرب بفرع رشيد»، الذي تقدم به في مسابقة الاتحاد الدولي للمخترعين.

كيفية التخلص الآمن من مخلفات قش الأرز

وذكرت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، في بيان، اليوم السبت، أن أهمية البحث تكمن في كيفية التخلص الآمن من مخلفات قش الأرز والحد من تأثيره على الغلاف الجوي والسحابة السوداء، وأيضا استخدام المنتجات الناتجة عن قش الأرز وتحويله لكربون نشط ومركبات يمكن استخدامها في معالجة مياه النيل الخام بفرع رشيد خاصة مأخذ محطات مياه الشرب في أثناء فترة السدة الشتوية.

إزالة المواد العضوية الطبيعية بنسبة 66.8% من عينات المياه الخام

وأشارت الشركة إلى أن إجراءات البحث كانت مسح لفرع النيل بداية من القناطر الخيرية في القاهرة وحتى المصب في رشيد 4 مرات خلال العام، وأيضا تم عمل مسح شامل للمصارف الكبري (مصرف تلا - مصرف الرهاوي - مصرف سبل - مصرف التحرير)، كما تم عمل التحاليل والقياسات الحقلية في ـثناء سحب العينات، وتحاليل شاملة لها بالمعامل المرجعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتم تحضير المنتجات الخاصة بالمعالجة من قش الأرز لإنتاج الكربون النشط، لافتة إلى نجاح البحث خلال فترة تطبيقه في إزالة المواد العضوية الطبيعية بنسبة 66.8% من عينات المياه الخام المأخوذة بفرع النيل برشيد أثناء السدة الشتوية.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب بالاسكندرية، شاركت في المسابقة ذاتها، وحصلت الدكتورة ميسة صلاح الدين على الجائزة البلاتينية عن البحث المقدم بعنوان «استخدام مستخلصات الأعشاب الطبيعية والطحالب في معالجه مياه التبريد بالمصانع»، بينما حصلت المهندسة سمر مصطفى على الجائزة الفضية عن البحث المقدم في معالجة مياه الشرب، فيما حصل على الجائزة البرونزية كل من الكيميائيين على محمد السيد عن بحثه «معالجة المياه باستخدام المجال الكهربي والمغناطيسي»، والدكتور أحمد محمد الزهاوى عن بحثه «مجال الهيدروجين الأخضر».