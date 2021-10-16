24 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

ارتفعت رحلات البالون الطائر المُحلق في سماء محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى 24 رحلة، بأشكال وأحجام وألوان متنوعة، إذ يستقل السياح البالون الطائر لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية والتاريخية المتنوعة والمختلفة، من أعلى نقطة في البر الغربي.

طيران شارتر إسباني

ويزور عدد من الجنسيات المختلفة هذه الفترة محافظة الأقصر، عبر رحلات الشارتر الإسباني والفرنسي والروماني من خلال مطار الأقصر الدولي، قادمة من دول إسبانيا وفرنسا ورومانيا مباشرة لمطار الأقصر؛ لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبرين الغربي والشرقي داخل محافظة الأقصر.

وتحوي محافظة الأقصر العديد من المعالم السياحية الفريدة من نوعها، منها معابد الكرنك والأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط في منطقة البر الشرقي، فيما يحوي البر الشرقي على معبد الدير البحري ووادي الملوك ووادي الملكات، فضلًا عن دير كارتر ومقابر النبلاء.

افتتاح الكباش

وتستعد المحافظة السياحية لأكثر حدث تاريخي هام، يوم 4 نوفمبر المقبل، وهو حفل افتتاح طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، إذ يصل طوله لـ2700 متر، بحضور العديد من الشخصيات الهامة حول العالم من القادة والسياسيين والتنفيذيين.