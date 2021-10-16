تحطم سيارة سقطت عليها بلكونة بالفيوم.. والأهالي يخلون العقار

مع اقتراب آذان الفجر، فوجئ سكان برج «المنجد» بصوت انهيار وحركة اهتزاز تشبه الزلزال، فهرع أحد السكان الذي كان مستيقظاً ليرى ماذا يحدث، ليفاجئ بسقوط بلكونة العقار، وانهيار أجزء من إحدى الشقق بالطابق الخامس، في العقار الذي بُني حديثاً، فهرع ليوقظ سكان العقار قبل أن تنهار العمارة بهم، وأخلوا البرج، فيما تسبب سقوط البلكونة في تدمير سيارة كانت متوقفة أسفل البرج، واستيقظ سكان المنطقة بالكامل ليشاهدوا ماذا يحدث، بينما جرى إخلاء العقار الذي تبين أنّه مخالف ومبني دون تصريح.

بلاغ بانهيار بكونة عقار بالفيوم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بانهيار بلكونة عقار جديد في شارع دحدورة هدى بنطاق القسم.

الشرطة تعاين موقع سقوط بلكونة

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين انهيار جزء من بلكونة بالطابق الخامس دون وقوع إصابات، ولكن تسببت الأجزاء المنهارة من البلكونة في تدمير وتلفيات سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل العقار.

سكان العقار: ربنا أنقذنا

وقالت تغريد أحمد، إنّ والدها يسكن في تلك العمارة السكنية، وأنّه فوجئ بسقوط بلكونة الطابق الذي يعلوه، وسقوط أجزاء من الطابق، وعلى الفور خرج من شقته وطرق أبواب كل سكان العمارة، وأخلوا البرج بالكامل لحين حضور لجنة هندسية تعاين البرج وتبين إذا كان آيلاً للسقوط من عدمه، وهل يحتاج إلى ترميم أم لا، موضحةً أنّهم عاشوا لحظات من الرعب خوفاً من انهيار البرج عليهم.

أحد الأهالي: «المنظر كان يخوف»

وأضاف فارس الكحلاوي أحد سكان المنطقة، أنّه يسكن في العقار المُقابل للعقار الذي سقطت البلكونة منه، وأنّ المنظر لحظة سقوط البلكونة كان مخيفاً جداً وكأنها يوم القيامة، مؤكداً أنّ البلكونة سقطت من برج مبني حديثاً، على الرغم من أنّه تلاصقه عمارة مبنية منذ 50 عاماً إلا أنّها متماسكة بينما ينهار البرج.