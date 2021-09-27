إصابة سيدة في انهيار بلكونة شقتها ببني سويف.. ولجنة لمعاينة العقار

أصيبت سيدة بكدمات واشتباه كسور، إثر انهيار بلكونة شقتها بالطابق الثاني في أحد العقارات بمدينة بني سويف، وسقوطها أرضا، وجرى نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتوجهت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، لمعاينة العقار.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط بلكونة منزل بسيدة من الطابق الأول علوي، بشارع إبراهيم عجمي المتفرع من شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ونقل السيدة إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعاف الأولية، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصابة تدعى «نعمة م. أ.» 23 سنة، مقيمة بشارع إبراهيم عجمي المتفرع من شارع صلاح سالم في مدينة بني سويف، وأنه اثناء وقوفها في بلكونة شقتها بالطابق الأول علوي، انهارت بها وسقطت أرضا، قبل أن يجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، ليتبين إصابتها بكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم، واشتباه كسر بالساق اليمنى.

لجنة هندسية لمعاينة العقار وبيان سبب سقوط البلكونة

ووجه المحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بانتقال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار لبيان سبب سقوط البلكونة، وبيان وجود أي تصدعات أخرى في المنزل لاتخاذ اللازم قانونا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.