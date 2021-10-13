4 خطوات لمعرفة قيمة الدعم النقدي لشقق الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، العديد من عمليات البحث، حول الاستعلام عن قيمة الدعم النقدي لشقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، وذلك بشكل مستمر، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، عن آلية الاستعلام؛ لمعرفة قيمة الدعم النقدي المقدمة لهم، ومن ثم معرفة موعد استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم، في حالة انطباق الشروط عليهم، وفوزهم بالوحدات السكنية، ضمن الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

وتتمثل شقق الإعلان الرابع عشر، في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك نهاية العام الماضي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات معرفة قيمة الدعم النقدي لشقق الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات معرفة قيمة الدعم النقدي لشقق الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصنوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار خانة احسب دعمك أو الاستعلام عن حالة الطلب.

3- ملء البيانات المطلوبة التي تشمل السن، الدخل الشهري، قيمة دفعة مقدم الشقة، وتحديد الحالة الاجتماعية، غيرها من البيانات الخاصة بالعميل.

4- الضغط على خانة الاستعلام عن الدعم، وبعدها تظهر قيمة الدعم.

شقق الإسكان الاجتماعي

وتعد شقق الإسكان الاجتماعي، من أكثر المميزات التي تقدمها الدولة المصرية لقطاع كبير من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك المسكن الخاص به.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واتباع عدد من الخطوات باستخدام الرقم القومي.