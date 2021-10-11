خطوات إنشاء حساب إلكتروني بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

مع ترقب إعلان نتيجة شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة، يبحث عدد كبير من المواطنون، عن خطوات إنشاء حساب بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، كي يستطيعوا من خلاله الاستعلام عن موقفهم من الحجز، ومعرفة موعد إعلان أسماء الفائزين بشقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، ومن ثم متابعة الإعلانات اللاحقة، وكل ما يتمّ نشره عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات إنشاء حساب بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

10 خطوات لإنشاء حساب بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي

1- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- تصفح الموقع حتى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية».

3- تسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية.

4- تسجيل رقم البطاقة الشخصية.

5- تسجيل رقم التليفون المحمول.

6- كتابة كلمة المرور.

7- تأكّيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

8- تسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر/ أنثى».

9- تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب/ متزوج/ مطلق/ أرمل».

10- وضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام»، ثم الضغط على كلمة «تسجيل».

شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

ويضم الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، وحدات سكنية، جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى يتمّ تسليمها خلال 3 سنوات، بنظام الأقساط الربع سنوية، ويضم الطرح مدن ومحافظات عدة، على مستوى الجمهورية، وبمساحات وأسعار تناسب المواطنون من محدودى ومتوسطي الدخل.

وتعد شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، أولى الشقق التي سيتمّ تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري عليها، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا كحد أقصى.

ومن المنتظر خلال الفترة الماضية، أن يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز طلبات حاجزي شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.