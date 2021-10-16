رئيس «الهيئة الهندسية»: مصر تسجل 192 مليون نسمة في 2052

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن شكل مصر عام 2052 متوقع أن يصل العدد الإجمالي للمواطنين 192 مليون مواطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تكلفت ببناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 635 مليار جنيه، منها 517 ألف وحدة سكنية بتكلفة 325 مليار جنيه سواء كان سكن متوسط أو اجتماعي.

39 مليار جنيه تكلفة إنشاء 110 وحدات سكنية

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجري تنفيذ 110 وحدات سكنية بتكلفة 39 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية الخاصة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

200 ألف وحدة سكنية للقضاء على المناطق غير الآمنة

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الإسكان بديل المناطق غير الآمنة يشمل 200 ألف وحدة سكنية تكلفتها تصل إلى 70 مليار جنيه.

وتنفذ الحكومة عدداً من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتم استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان.