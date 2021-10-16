تعرف على خطوات الدخول على رابط الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا

تواصل وزارة الصحة والسكان، تلقي طلبات المواطنين لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا المخصص من قبل الوزارة لتسجيل المواطنين في كتابة بياناتهم وتحديد مجموعة من الخانات المخصصة لكتابة البيانات المطلوبة من أجل الحصول على موعد لتلقي اللقاح.

خطوات الدخول على رابط الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، مجموعة من الخطوات من أجل الدخول على رابط الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا، وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كرونا سواء لتجني الإصابة بفيروس كورونا أو الحصول على اللقاح من أجل السفر.

خطوات الدخول على الموقع الرابط الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا

- الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة للحصول على اللقاح المضادة لفيرس كورونا.

- الضغط على إيقونة «التسجيل لطلب اللقاح» الخانة ذات اللون الأخضر.

- الضغط على الفئة المناسبة من بين الفئات الأربعة المخصصة «القطاع الطبي - أصحاب الأمراض المزمنة - فئات أخرى».

- بعد اختيار الفئة المناسبة، يدون البيانات الأساسية المطلوبة وفقا لكل خانة على الموقع وتتمثل «الاسم رباعيا للشخص الراغب في الحصول على اللقاح».

- كتابة تاريخ الميلاد.

- تحديد نوع الشخص الراغب في التسجيل، سواء كان «ذكرا أم أنثى».

- إرفاق صورة الهوية الشخصة سواء كانت «بطاقة أو صورة من جواز السفر» وتسجيل الرقم القومي.

- تسجيل البريد الإلكتروني في نموذج التسجيل.

- تسجيل رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر.

- كتابة المحافظة المراد الحصول على اللقاح فيها، وكذلك المركز الصحي لتلقي اللقاح.

- يجب على المواطن كتابة ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، وأيضا ذكر الوظيفة التي يعمل بها.

- استلام رسالة تؤكد على نجاح عملية التسجيل، ورقم التسجيل الذي يجب الاحتفاظ به.

- استلام رسالة على الهاتف المسجل للمطالبة بالتوجه إلى مركز التطعيم المحدد.

- يرجى الاحتفاظ بالكود المكون من الـ20 رقم للاستعلام عن موعد تلقي اللقاح في حالة التأخر للحصول على اللقاح.