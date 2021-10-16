خطوات التقديم لتلقي لقاح كورونا في مصر 2021.. «لو لسة مخدتش التطعيم»

تزداد عمليات البحث حول خطوات التقديم لتلقي لقاح كورونا 2021، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث تستقبل وزارة الصحة والسكان المصرية العديد من الطلبات يوميًا بشأن تقدم المواطنين للحصول على لقاح كورونا، وذلك عبر موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، لذا أتاحت الوزارة، إمكانية دخول المواطنين والتسجيل من أجل الحصول على اللقاح، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات.

وترصد «الوطن» خطوات التقديم لتلقي لقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك عن مجموعة من خطوات التقديم لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا في مراكز التطعيم المختلفة، وتسهيلًا على المواطنين في كيفية كتابة الببانات المطلوبة وفقًا للخانات المحددة على موقع وزارة الصحة.

خطوات التقديم لتلقي لقاح كورونا

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنا.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدخال البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن اضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكّد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمًا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح كورونا في مركز التطعيم المحدد في الرسالة.