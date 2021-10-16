كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات إعادة تفعيل تسجيل لقاح كورونا للمواطنين، وذلك بعد عدة تساؤلات حول هذا الأمر، عبر موقع التسجيل التابع للوزارة، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات، مطمئنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية عند تلقي اللقاح إذ تستمر مع المتلقي لمدة يومين وتزول من تلقاء نفسها ولا يتطلب الأمر الذهاب إلى الطبيب.

وترصد «الوطن»، خطوات إعادة تفعيل تسجيل لقاح كورونا للمواطنين، وكتابة البيانات بصورة واضحة ودقيقة وفقا للخانات المحددة على موقع وزارة الصحة، على النحو التالي:

خطوات إعادة تفعيل تسجيل لقاح كورونا

ـ الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

- كتابة رقم الطلب وآخر أربعة أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.

- قم بالضغط على اختيار استفسار.

- في حالة لم يحن موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب.

- بعد ذلك في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد، لتلقي اللقاح، ستظهر رسالة مكتوب بها يجب التفعيل.

- يتم تعديل البيانات مرة أخرى.

- في حالة رغبة المواطن في تحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، يتم اختيار إعادة التفعيل.

- ثم ستظهر رسالة تم إعادة تفعيل طلبك بنجاح، وسيجري تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.

الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا، حتى بعد أخذ اللقاح، إذ أن اللقاح لا يعطي مناعة 100%، لكنه يقلل من حدة الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لارتداء الكمامة وغسيل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.