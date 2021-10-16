تغريم 16 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في فارسكور

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، ومدى التزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تحصيل 800 جنيه من غير الملتزمين بارتداء الكمامة

وأسفرت الحملة عن تغريم 16 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله 800 جنيه، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام قسم الإشغالات برئاسة توكل نعيم بتنفيذ حملة إجراءات احترازية بقرية كفر المياسرة، ما أسفر الحملة عن تحرير عدد من محاضر لعدم ارتداء الكمامة، وكذلك التحفظ على بعض الإشغالات، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

حملة على محال ومولات رأس البر لمتابعة قرارات الغلق

وفي مدينة رأس البر، قامت الوحدة المحلية، برئاسة وليد المعداوي وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق؛ بحملة جديدة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء لغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات والأسواق.