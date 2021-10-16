حظك اليوم برج الحمل الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل طموح ويحب عمله، كما أنه نصير للمظلوم ويجيد الدفاع عن كل من له حق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

فينوس بمنزل الحظ تمنحك سحرا، فقط إذا كنت متزوجا لا تكلف شركاء الحياة بأكثر من طاقتهم.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.