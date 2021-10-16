حظك اليوم برج الحمل السبت 16-10-2021 مهنيا وعاطفيا

نصرة المظلوم والدفاع عن كل من له حق، يعد أبرز صفات مولود برج الحمل، كما أن صاحب هذا البرج يرفض أن يسيطر عليه أحد كما أنه متفاني في عمله، ويكره الظلم ويرغب في تحقيق العدالة دائما، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك.. كن يقظا لحقوقك واحم نفسك والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب، فقط لا تعلن أخبارك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.