تبطين 302 كيلو متر من ترع بني سويف بـ586.5 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، الانتهاء من تبطين 302 كيلو متر من البنية التحتية المائية «الترع»، بتكلفة 586.5 مليون جنيه، حيث يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 645 كم تقريباً بتكلفة تزيد عن مليار و600 مليون جنيه، لتخدم 192 ألفا و594 فداناً من خلال 133 ترعة بدائرة المحافظة.

وتقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 488.9 كم تخدم زمام 152 ألفا و735 فداناً، باعتمادات تزيد عن مليار و122مليون جنيه، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 156 كم تخدم زمام 39 ألفا و859 فداناً.

محافظ بني سويف يتلقى تقريرا بشأن الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع

وتلقى محافظ بني سويف، تقريراً من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

لجان مشتركة لمواجهة أي تعد على المجاري المائية

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتا إلى القرار الذي أصدره رقم 784 بتشكيل لجنة برئاسة النائب بلال حبش، للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة، لتسيهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.