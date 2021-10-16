درجات الحرارة اليوم السبت 16-10-2021 في مصر

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانًا اليوم، تضمّن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

وتشهد البلاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وليلا لطيف على المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 20

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 32 20

بلطيم 29 21

مطروح 28 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 30 23

دمياط 30 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدرى 32 20

نخل 31 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 31 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 24

الفيوم 34 21

بني سويف 35 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 20

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 43 28

المدينة 40 25

الرياض 39 23

المنامة 35 29

أبو ظبي 36 27

الدوحة 36 27

الكويت 42 27

دمشق 31 14

بيروت 27 25

عمان 30 18

القدس 27 18

غزة 30 22

بغداد 39 21

مسقط 33 28

صنعاء 23 12

الخرطوم 39 27

طرابلس 24 16

تونس 24 14

الجزائر 22 14

الرباط 26 14.