تعرف على تاريخ نظام التوكاتسو المطبق في المدارس المصرية اليابانية

طبقاً لدليل المعلم للأنشطة الخاصة «توكاتسو»، فإن اليابان عام 1947، بدأت تدريس مقرر يسمى «الدراسة الحرة»، مخصصاً لدراسة مجموعة متنوعة من الموضوعات، التي تركز على اهتمامات التلاميذ وتجاربهم، بالإضافة إلى مقررات اللغة الوطنية، والحساب، والعلوم، والمجتمع، والموسيقى، والرسم، والاقتصاد المنزلي، والتربية البدنية «المقررات العادية».

ويؤكد دليل المعلم، الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه على أنه «مع مطلع خمسينيات القرن الماضي، بدأ تدريس محتويات مقرر الدراسة الحرة من خلال المقررات العادية، وفي ذلك الوقت تحولت المحتويات التي لا يمكن تدريسها بداخل المواد العادية من أنشطة خارج المواد الدراسية، إلى أنشطة تعليمية خاصة، وفي النهاية تم اختصارها من مصطلح «الأنشطة الخاصة» لمصطلح «توكاتسو» ويتم تدريسها حتى اليوم.

وأوضح الدليل أنه في السنوات الأخيرة، تم الاعتراف من جديد بأهمية التنمية الاجتماعية في المدارس، وتم التأكيد على أهمية الأنشطة الخاصة في مناهج اليابان الحالية، بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الاهتمام المتزايد على المستوى الدولي بالمهارات غير المعرفية مثل المهارات الاجتماعية، فإن الأنشطة الخاصة جذبت اهتمام العديد من الدول الأخرى.

تعرف على المميزات الأساسية للأنشطة الخاصة «توكاتسو»

وأكد دليل المعلم، أن الأنشطة الخاصة «توكاتسو» هي الأنشطة الشاملة التي تهدف إلى اكتشاف وحل المشكلات من خلال الأنشطة الجماعية المختلفة، وتهدف إلى حياة جماعية ومدرسية أفضل، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة الخاصة هي أنشطة تعليمية تنمي القدرات العامة للعمل والعيش داخل الحياة الاجتماعية، من خلال الأنشطة العملية التي تنمي القدرات والكفاءات من خلال مختلف المواد الدراسية في المدرسة، والتي تعد المجتمع القريب والمألوف للتلاميذ.

وأوضح الدليل أنه يتم الاستفادة واستخدام القدرات والكفاءات المكتسبة من خلال الأنشطة الخاصة في مختلف المجموعات والعلاقات بعد الخروج إلى المجتمع، مؤكداً أن النشاط الخاص هو وقت متكامل لتشكيل الإنسان، ويتم إجراء ذلك من خلال جميع الأنشطة التعليمية، وتشكيل الإنسان، هذا الذي يشمل التعليم المتكامل عمليا هو سمة أساسية للأنشطة الخاصة.