انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية منذ السبت الماضي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، كما يواصل الطلاب المرشحون من قبل مكتب تنسيق الجامعات سواء طلاب مراحل التنسيق المختلفة أو طلاب تنسيق الدبلومات الفنية التقدم بملفاتهم إلى الجامعات المختلفة، وكذلك البحث عن شروط التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى في مصر، بعد أن حطم تنسيق الجامعات الحدود الدنيا للقبول بالكليات آمال التحاقهم بالكليات المختلفة نظراً لارتفاع الحدود الدنيا للقبول بالكليات عن درجات الثانوية العامة 2021 الخاصة بهم.

شروط التحويل من جامعة إلى أخرى في مصر للطلاب الجدد

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن شروط التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى في مصر تختلف من كلية لكلية ومن قطاع لقطاع، موضحاً أن التحويل إلى كليات القطاع العلمي في غالبية الجامعات يشترط الحصول على تقدير جيد جداً كحد أدنى، وجيد كحد أدنى للإلتحاق بالكليات، مشيراً إلى أن التحويل من جامعة لجامعة يكون للفرق الأعلى من الفرقة الأولى، وأن يكون الطالب مستوفيا لنسبة القبول في تنسيق الكلية التي يرغب التحويل لها سنة تخرجه من الثانوية العامة، وألا تقل النسبة المئوية للمقررات الدراسية التي يتم نقلها للطالب عن 60%، وأن يكون مضى على الطالب سنة دراسية كاملة على الأقل في الجامعة المحول منها.

شروط التحويل من جامعة إلى أخرى في مصر للطلاب القدامي

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن شروط التحويل من جامعة إلى أخرى في مصر بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، تتمثل في حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التي يرغب التحويل إليها، وكذلك تجاوزه للحد الأدنى للالتحاق بالكلية التي يرغب في التحويل إليها، مشيرة إلى أن الموافقة على التحويل تكون الأولوية للطلاب ذوي الظروف الصعبة وذوي الاحتياجات الخاصة والطالبات ويكون التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرة إلى أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بالفرق الأعلى يكون التحويل من خلال مكاتب شؤون الطلاب المركزية التابعة للجامعات، وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس كل جامعة كل عام، مشيرة إلى أن التحويلات تم غلقها من جميع الجامعات الفترة الماضية.