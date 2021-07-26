حجز المتهمين في واقعة «الرقص عرايا» بالغربية لحين ورود التحريات

قررت نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية، حجز المتهمين في واقعة الرقص بأسلحة بيضاء، بعد قيام أصدقاء العريس بخلع ملابسهم والرقص بأسلحة بيضاء في أثناء نقل «العفش» بإحدى قرى مركز بسيون، لحين ورود تحريات المباحث.

وكانت نيابة مركز بسيون، بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، باشرت التحقيقات مع 5 شباب، ووالدي العروسين، تم إلقاء القبض عليهم في واقعة رقص بدون ملابس «عاريا»، في نقل عفش زواج بالأسلحة البيضاء، ما أثار الرعب والخوف في قلوب أهالي القرية وخدش الحياء العام وإظهار البلطجة في الشوارع.

يذكر أن قرية «كفر سالم النحال»، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، شهدت أمس، مشهدا غريبا في أثناء نقل «عفش» عروسين بالقرية، حيث قام عدد من الشباب بالرقص عرايا أمام سيارات النقل المحملة بجهاز العروسة، في صورة مبتذلة وخادشة للحياء، متجاهلين الأعراف والتقاليد والآداب العامة، التي تحتفظ بها القرية، والتي تمنع مثل هذا الشكل من الاحتفالات، مما أثار حفيظة أهالي القرية.

وأكد «مدحت البربري»، أحد أهالي القرية، أن مشهد رقص عدد من شباب القرية عرايا الجسد، على أنغام «الدي جي»، مستخدمين الألعاب النارية، ورافعين الأسلحة البيضاء وزجاجات المياه الغازية، آثار استياء وغضب أهالي القرية، معتبراً أنه مشهد لم تشهده القرية من قبل، وقال: «دي مكنتش زفة أو فرح بقدر ما كانت زفة عرايا».

وأوضح «إبراهيم عبد الوهاب»، أحد أهالي القرية، أنه وغيره من الأهالي لم يصدقوا ما شاهدوه من أفعال في حفل نقل عفش الزوجية، مؤكداً أن الأمر أصابهم بالدهشة، خاصةً أن الشباب كانوا عرايا من النصف الأعلى من الجسم، وهو ما يعتبر إهانة لأهل القرية ولكل منزل فيها لا يخلو من سيدات وفتيات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على المتهمين ليلة أمس، بعد تحديد هويتهم، بتهمة إثارة الرعب والفزع في قلوب أهالي القرية وخدش الحياء العام وإظهار البلطجة في الشوارع وحمل أسلحة بيضاء.