إنذار للمواطنين بإزالة أبراج الحمام المطلة على محور «عدلي منصور»

وجهت إدارة البيئة بحي المطرية في محافظة القاهرة إنذاراً إلى أصحاب العقارات المطلة على شارع المشروع، وشارع وسط البلد بنطاق حي المطرية، بضرورة إزالة أبراج الحمام الخشبية أعلى أسطح العقارات لتفادي الإضرار بالبيئة والصحة العامة والإساءة للمظهر العام، ومطالبة أصحاب تلك العقارات بالبدء في إزالة هذه الأبراج على الفور، بناءً على توجيهات محافظ القاهرة ووزارة البيئة.

حظر أبراج الحمام وعشش الطيور

وأكد اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، أن المنطقة تشهد أعمال تطوير لم تحدث من قبل، وغير مسموح بإقامة أبراج خشيبة وعشش حمام أو طيور أعلى السطوح للعمارات، مشيراً إلى أن وزارة البيئة حظرت ذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وحذر من يتجاوز ذلك تُعد مخالفة بيئية، وغرامتها تتراوح من 30 إلى 50 ألف جنيه.

وأضاف رئيس حي المطرية قائلاً لـ«الوطن» انه تمت مخاطبة الأهالي، خاصةً في ظل أعمال التوسعات، وإقامة محور «عدلي منصور - مسطرد»، بضرورة التخلص من أي عشش وأبراج للحمام والطيور، خاصةً في شارع «المشروع»، المطل على محور «عدلي منصور»، مؤكداً أن تلك الممارسات غير مسموح بها، ولاتتماشى مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة.

تعويض 1165 أسرة بنحو 320 مليون جنيه

وأشار «لبيب» إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إزالة التعارضات، لإقامة محور عدلي منصور بالمطرية، حيث تم إزالة 165 عقاراً، وصرف تعويضات لـ1165 أسرة والأنشطة التجارية المختلفة، تقدر بنحو 320 مليون جنيه، وسيتم الدخول في شارع «عمر المختار»، لإزالة 15 عقار، وصرف تعويضات تقدر بـ57 مليون جنيه للأسر، وذلك تمهيداً لإقامة كوبري في تقاطع شارعي «الترولي» مع «عمر المختار».

وأكد أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة البدء في طلاء واجهات العقارات المطلة على محور «عدلي منصور»، لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المواقع، وذلك في ضوء توجيهات محافظ القاهرة، ومتابعة نائب المحافظ، بأهمية استعادة المظهر الحضاري للمدن والمراكز والأحياء والحفاظ على الهوية البصرية لها.